Vôlei: Brasil derrota a Alemanha e avança em 2º para quartas de final

Já classificada para a fase eliminatória com uma rodada de antecedência, a seleção masculina entrou em quadra nesta segunda-feira, 06, para cumprir tabela. Com uma boa atuação, bateu a Alemanha por 3 sets a 0 (25/21, 25/22 e 25/19) e se garantiu em segundo lugar no Grupo B.

Agora, a equipe comandada por Bernardinho aguarda a definição de seu próximo adversário, que sairá de um sorteio entre Argentina e Polônia, maior algoz do Brasil neste ano. As quartas de final serão disputadas na quarta-feira, 08.

Após a vitória contra a Sérvia no sábado, o técnico Bernardinho prometeu que aproveitaria o jogo contra a Alemanha para dar mais ritmo a Giba, que se recuperou recentemente de uma cirurgia na canela. Mas o treinador acabou optando por escalar sua força máxima no início do jogo. O levantador Bruno, os ponteiros Murilo e Dante, o oposto Vissotto, os centrais Lucas e Sidão e o líbero Escadinha foram os escolhidos para começar o jogo.

Apesar de ser um tradicional freguês do Brasil, o time alemão conseguiu manter o jogo equilibrado durante quase todo o primeiro set. O Brasil só conseguiu abrir vantagem no placar ao fim da parcial. Numa pancada de Sidão do meio da rede, o time brasileiro fechou a parcial em 25 a 21.

No segundo set, a Alemanha começou mais agressiva, centrando seus ataques em Andrae e Schops. O time europeu assumiu ligeira vantagem no placar desde o meio da parcial.

Bernardinho, enfim, resolveu dar uma chance a Giba. Ovacionado pela torcida no Earls Court, o veterano entrou em quadra no lugar de Murilo. Depois, o técnico fez a inversão e colocou Ricardinho e Wallace em quadra nas vagas de Bruno e Vissotto. As alterações surtiram efeito. Ricardinho entrou para sacar quando o placar apontava vantagem de 22 a 19 para os alemães.

Com o levantador no saque, o Brasil fez uma sequência incrível de seis pontos -incluindo jogadas com defesas espetaculares- e fechou o set em 25 a 22.

No terceiro set, o Brasil entrou em quadra com o time quase todo reserva. Giba, Thiago Alves, Wallace e Rodrigão ganharam a chance de começar a parcial na quadra. Motivados, os reservas passearam em quadra. Num ataque de Lucas, o Brasil fechou em 25 a 19.

