Vôlei: Brasil atropela a Itália e está na final

A Seleção Brasileira masculina de vôlei passeou sobre a Itália e despachou a rival por fáceis 3 sets a 0 (25/21, 25/12 e 25/18 ) em 1h15min de jogo, no Earls Court, pela semifinal dos Jogos de Londres.

Com o resultado, o Brasil se tornou o primeiro time a disputar três finais consecutivas da competição. Apesar da superioridade, o maior pontuador da partida foi o oposto italiano Savani, que anotou 15 pontos.

Agora, a seleção enfrenta a Rússia na disputa pela medalha de ouro, às 9h de domingo.No primeiro set, o Brasil sofreu com o potente saque da Itália, que chegou a 126 km/h. Porém, conseguiu contra-atacar principalmente com oposto Wallace, que substituiu o lesionado Vissoto. Ele foi o maior pontuador da parcial, com sete pontos.

O bloqueio brasileiro, por mais que tenha conseguido apenas dois pontos diretos, foi superior ao do rival. O Brasil, em um erro de saque de Savani (o melhor do torneio neste fundamento), fechou a parcial em 25 a 21.

O segundo set foi um passeio brasileiro. Com 57% de aproveitamento no ataque ante 15% dos adversários, o Brasil fechou a parcial em incríveis 25 a 12, em mais um erro no serviço de Savani. Um ponto da seleção de Bernardinho foi emblemático.

Depois de duas belas defesas, o Brasil conseguiu um ponto no bloqueio de Sidão. A terceira parcial foi mais equilibrada e tensa. Chegou a ter troca de provocações entre italianos e brasileiros. Na segunda metade do set, o Brasil tomou a dianteira do placar, manteve a vantagem e Murilo fechou com um ace o fácil êxito do time sul-americano.

