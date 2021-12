Vôlei: Bernardinho enaltece filho e reservas veteranos

O técnico da seleção masculina de vôlei do Brasil, Bernardinho enalteceu a atuação de Bruno, levantador da equipe e filho do treinador. "A atuação do Bruninho foi digna dos bons tempos de Maurício e Ricardinho", disse o técnico em entrevista ao canal Sportv após a vitória de hoje sobre a Itália.

Depois, o treinador continuou a elogiar o reserva Ricardinho, que foi titular na conquista do ouro em Atenas-2004. "O mais bacana destes jogos que eu vou levar é o apoio que o Giba e o Ricardinho deram aos mais novos", ressaltou.

Outro veterano do grupo, o ponteiro Dante se exaltou com os italianos durante o confronto. Depois do êxito, ele minimizou as rusgas. "Na hora do jogo mandaram a gente ir para aquele lugar. Eu acho que mesmo perdendo tem que se manter o respeito. Mas eles são gente boa. Foi algo do momento", desabafou.

Agora, na final, o Brasil vai enfrentar a Rússia, que despachou a Bulgária. "É uma seleção alta. Vencemos na primeira fase, mas é preciso ter cuidado", analisou o central Sidão. A decisão será domingo, às 9h (de Brasília), no Earls Court.

