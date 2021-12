Vôlei: Após sufoco e vaga, Brasil duela com alemães

Classificado às quartas de final do torneio masculino de vôlei após um duro duelo com a Sérvia, o Brasil encerra sua participação no Grupo B nesta segunda-feira, 6, às 18h (de Brasília), contra a Alemanha.

No sábado, o time do técnico Bernardinho precisou do tie-break para vencer os sérvios por 3 sets a 2, com parciais de 22/25, 25/15, 20/25, 25/22 e 15/9. Com o resultado, o Brasil chegou a oito pontos, empatado com a Rússia na segunda colocação do Grupo B. Líderes, os EUA têm dez. Alemanha e Sérvia têm cinco, e a Tunísia ainda não pontuou.



Como os quatro melhores da chave vão ao mata-mata, o Brasil está classificado. Porém, precisa de uma vitória convincente contra os alemães para não ser superado pelos russos na classificação do grupo.



"Precisamos apenas jogar com um pouco mais de constância. Mas estamos no bolo da classificação, e isso é o que importa", disse Bernardinho ao site da CBV (Confederação Brasileira de Vôlei).



O técnico também deverá usar mais os reservas contra a Alemanha, especialmente o atacante Giba, campeão em Atenas-2004 e vice em Pequim-2008 -em Londres, ele disputa sua última Olimpíada. "Um time precisa de um bom banco para os Jogos Olímpicos e o Giba é um jogador que pode ser importante no mata-mata''.

