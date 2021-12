'Vivência Olímpica' é reeditado na Rio 2016 com 20 atletas

A Olimpíada do Rio de Janeiro de 2016 será uma antecipação de Tóquio-2020 para os 20 atletas escolhidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) a integrarem o projeto Vivência Olímpica. A iniciativa levou a Londres-2012 o baiano Isaquias Queiroz, hoje uma das principais esperanças de medalha na Rio-2016.

Além dele, outros sete atletas dos 16 convocados para Londres conquistaram vaga para os Jogos Rio-2016. Thiago Braz se garantiu no atletismo, Isaquías na canoagem, Rebeca Andrade na ginástica artística, Laís Nunes nas lutas, Hugo Caldera no tênis de mesa, Bernardo Oliveira no tiro com arco, Felipe Wu no tiro esportivo e Martine Grael na vela.

A iniciativa bem-sucedida levou o COB a manter a experiência olímpica. A rotina incluirá treinamento, quando possível, ou acompanhamento dos treinos de sua modalidade e assistir às competições de sua modalidade.

A agenda contempla ainda conhecer a Vila Olímpica, visitar o Espaço Time Brasil, as bases de treinamento do COB e a Casa Japão, além de entrar em contato com a imprensa. Atletas de judô e boxe também serão utilizados como sparrings dos atletas já classificados de suas modalidades.

Critério

A seleção foi feita pelo COB e as confederações brasileiras olímpicas, encarregados de identificar jovens com histórico de resultados nas categorias de base´, como os Jogos Olímpicos da Juventude, e em alguns casos, atletas já na categoria adulta e com potencial de crescimento até Tóquio.

O projeto é voltado apenas para atletas de modalidades individuais ou em dupla e que nunca tenham participado de Jogos Olímpicos. "Pretendemos quebrar a ansiedade natural que antecede uma competição como esta", explicou Sebastian Pereira, gerente de Performance Esportiva do COB e líder do Vivência Olímpica.

O nome mais conhecido entre os 'trainees' é Nathália Brígida, do judô, que concorreu com Sarah Menezes pela vaga e quase se classificou. "Poucos países no mundo fazem uma ação como essa, e nosso objetivo é que eles sintam o clima de uma estreia olímpica quatro anos antes dos Jogos de Tóquio, ainda sem a responsabilidade e pressão por resultados", comentou Pereira.

Rumo a Tóquio

Foram convidados também a baiana Beatriz Ferreira (boxe), que costuma ser sparring de Adriana Araújo, Emily Figueiredo (levantamento de peso), de Nova Iguaçu (RJ), Joílson Ramos (luta greco-romana), Maria Paula Heitmann (natação), Gabriel Bastos (vela), a também baiana Andréa Santos (canoagem velocidade), Anderson Ezequiel (BMX), Ângelo Assumpção e Thaís Fidélis (ginástica artística), Rafael Macedo (judô), Felipe Ribeiro (natação), Edival Marques (taekwondo) e Manoel Messias (triatlo).

adblock ativo