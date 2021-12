Visita ao Rio vai dar 'injeção de ânimo e de segurança institucional', diz Temer

O presidente em exercício, Michel Temer, disse durante reunião ministerial nesta terça-feira que vai conhecer o Parque Olímpico do Rio de Janeiro no próximo dia 15 e que seu encontro com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, na capital fluminense, tem como objetivo dar uma injeção de ânimo e de "segurança institucional" para os órgãos internacionais responsáveis pelos Jogos Olímpicos.

"Mais do que injeção de ânimo, temos que dar injeção de segurança institucional para que ele possa também veicular e transmitir essas informações a todos aqueles com quem ele se manifesta", afirmou, de acordo com áudio divulgado há pouco pela assessoria de imprensa do Planalto.

Temer, que decidiu de última hora participar do fim do encontro com ministros, disse ainda que sua presença na reunião era "simbólica" e destacou a importância dos Jogos para o Brasil. "É bom reiterar que as Olimpíadas hoje significam muito para o País, especialmente no momento que há uma falta de crença", disse. "O sucesso das Olimpíadas significa sucesso do nosso País", disse.

O presidente em exercício ainda afirmou que caso falte dinheiro para os Jogos, os ministérios da Fazenda e Planejamento darão "socorro". "Quando faltar dinheiro, nosso ministro da Fazenda já vem em socorro de todos, juntamente com o nosso ministro do Planejamento", disse Temer, na presença dos ministros Henrique Meirelles e Dyogo Oliveira.

Temer disse ainda que até os Jogos Olímpicos, que serão disputados entre os dias 5 e 21 de agosto, o grupo de ministros terá que fazer "muitas outras reuniões para chegarmos com muita tranquilidade ao mês de agosto".

