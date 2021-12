"Virei para a Paralimpíada", diz Temer no Rio

O presidente interino Michel Temer se disse confiante em sua permanência no cargo após o julgamento do impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff, que começa no dia 25 de agosto. Após reunião com ministros no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, Temer disse nesta quinta-feira, 18, que voltará à cidade para a Paralimpíada Rio 2016, que começa no dia 7 de setembro.

Após fazer um breve balanço dos Jogos do Rio, Temer evitou perguntas de jornalistas e disse que responderá durante os Jogos Paralímpicos. "Estou pedindo para reservar [as perguntas] para as Paralimpíadas, porque eu virei nas Paralimpíadas", disse, antes de deixar o local por uma porta lateral.

Em um curto pronunciamento após a reunião, Temer pediu que o povo brasileiro tenha "o mesmo entusiasmo" nos Jogos Paralímpicos que teve até agora na Olimpíada e se disse satisfeito com o desempenho do Rio como anfitrião. "Quero insistir que a mesma presença, o mesmo entusiasmo do povo brasileiro se verifique nos Jogos Paralímpicos. É importante para o Brasil, para o mundo."

Segundo Temer, nas primeiras reuniões que participou sobre a organização da Olimpíada, havia "grande preocupação" com temas como segurança e tranquilidade institucional, mas, segundo ele, o que se vê é uma "tranquilidade absoluta" na cidade.

"O que se assistiu desde o primeiro momento foi uma tranquilidade absoluta no Rio de Janeiro. Ainda há pouco comentávamos sobre o número imenso de turistas que andam tranquilamente pelas ruas do Rio de Janeiro e participam ativamente de todos os jogos."

O presidente interino se reuniu por pouco mais de uma hora com os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha; da Justiça, Alexandre de Moraes; da Defesa, Raul Jungmann; e com o ministro interino do Turismo, Alberto Alves. O governador licenciado do Rio, Luiz Fernando Pezão; o governador em exercício, Francisco Dornelles; o prefeito da cidade, Eduardo Paes; e o presidente do Senado, Renan Calheiros, também participaram da reunião, que ocorreu no Centro de Mídia do Parque Olímpico.

Atraso

A ida de Temer ao Parque Olímpico atrai a imprensa nacional e internacional, que esperou por três horas o pronunciamento do presidente interino. A fala de apenas três minutos e a impossibilidade de fazer perguntas a Temer irritaram principalmente os jornalistas estrangeiros.

