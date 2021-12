Venda direta de ingressos da Paralimpíada começa na terça

A venda direta de ingressos dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, começa na próxima terça-feira, 8. Serão colocados à disposição 2,5 milhões de entradas. De acordo com o Comitê Rio 2016, os interessados devem acessar o site dos jogos, a partir das 10h e para adquirir os bilhetes.

Serão dez os esportes com preços acessíveis, com ingressos a partir de R$ 10, incluindo duas finais com única faixa de preço: ciclismo de estrada e halterofilismo. Já a superfinal do basquetebol em cadeira de rodas, com ingressos de R$ 90 a R$ 130, e a superfinal do atletismo, de R$ 70 a R$ 110, são as sessões esportivas com valores mais elevados.

A totalidade das entradas disponíveis somam um total de 22 esportes, nas competições que serão realizadas entre 7 e 18 de setembro de 2016. Para pessoas residentes no Brasil com 60 anos ou mais, obesos e pessoas com deficiência pagam meia-entrada em qualquer ingresso. Professores da rede municipal de ensino e estudantes em geral também têm direito a 50% de desconto no preço, mas apenas nos ingressos da categoria mais barata de cada sessão. Pessoas com deficiência e obesos deverão ligar para o call center, no número (21) 3004-2016 para realizar as compras com direito à meia-entrada.

