Velódromo, ciclovia e metrô preocupam prefeitura do Rio

Para garantir o funcionamento do velódromo durante a Olimpíada do Rio de Janeiro, operários vão trabalhar no acabamento até meados do mês de julho, menos de um mês antes do início do evento.

Quem fez a afirmação foi o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que também garantiu que os testes na pista de ciclismo programados para o fim deste mês vão acontecer. O velódromo e a linha 4 do metrô do Rio de Janeiro, que vai ligar a zona sul à Barra da Tijuca, são a dor de cabeça da cidade na reta final da preparação para os Jogos.

A obra do velódromo, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, é comandada pela prefeitura, enquanto a linha 4 do metrô é de responsabilidade do governo do estado.

Mais problemas

Paes também prometeu um sistema de monitoramento de ressacas e disse que a prefeitura vai interditar a ciclovia em caso de ondas altas. Serão nove pontos de interdição com cancelas e semáforos avisando que a circulação é proibida.

O trecho que desabou em 21 de abril, deixando dois mortos, será reconstruído e ganhará pilares mais robustos - a base dos apoios medirá dois metros por 60 centímetros.

Os apoios que caíram com a força das ondas mediam 70 centímetros por 70 centímetros. Mas Eduardo Paes admite que a via pode não estar liberada a tempo para a Olimpíada. A reconstrução dos pilares e da pista ficará a cargo do consórcio Contemat/Concrejato, o mesmo que ergueu a ciclovia. Para o prefeito, não há problema nisso.

"Ficou claro que houve erro de projeto, não foi de execução. Portanto, a obrigação dessa empresa é concluir o seu trabalho", afirmou. Segundo ele, é preciso esperar a investigação policial para tornar o consórcio inidôneo e, portanto, inapto para continuar a fazer obras públicas.

