Velho Chico une passagem da Tocha por Juazeiro e Petrolina

Apenas uma ponte de dois quilômetros separa Juazeiro, na Bahia, de Petrolina, em Pernambuco. Mesmo em estados distintos e com culturas bem diferentes, as duas cidades têm em comum o Rio São Francisco. O comboio da Rio-2016 parece que sabia disso, e usou desse artifício para marcar a passagem da Tocha Olímpica nos municípios, nesta quinta-feira, 26.

Honrando as diferenças, o clima popular e a ocupação nas ruas variou. Enquanto em Juazeiro as ruas estavam tomadas de gente, entre crianças, adultos e idosos, que vibraram desde a chegada da Tocha à cidade, em Petrolina o sentimento que prevaleceu foi o de uma 'preguiça' de feriado. Que, fazendo justiça, era o caso. A paisagem humana também foi menos misturada. A plateia no palco da celebração era majoritariamente jovem.

Coube ao Velho Chico unir as cidades. Os trechos mais longos e mais celebrados dos dois percursos foi ao longo da orla, que culminavam nos shows de finalização dos ritos olímpicos. A orla juazeirense foi tomada por apresentações locais. Marchinhas militares, apresentação de crianças e estudantes portando suas próprias tochas olímpicas, confeccionadas em sala de aula, fizeram com que o tom da festa fosse mais familiar.

E, falando em família, houve até uma reunião inesperada. O condutor mais festejado da cidade, o professor João Afonso, descobriu que a irmã, Maria Helena, viajou de São Paulo até Juazeiro só para vê-lo levar a tocha durante os 200m do percurso. João, que nem deveria deixar o local onde aguardava sua vez, saiu em disparada quando viu a irmã. O abraço ultrapassou as grades de proteção - e vale ressaltar que a Tocha não saiu das mãos dele.

"É orgulho demais que a gente tem dele. É uma realização pra vida dele. Ele merece isso, é uma coisa que vai ficar marcada para sempre", disse a filha dele, Maurícia.

Até às 17h, hora da procissão que saía da catedral da cidade, pouca gente parecia ter se dado conta da chegada da Tocha Olímpica em Petrolina. A chama já circulava há mais de uma hora, mas foi quando os carros de som interromperam a missa que o público começou a chegar mais perto e acompanhar o percurso até seu destino final.

Único ambulante na região da igreja, seu José Nunes tentou explicar. "O povo que está atrás da Tocha vai lá para a orla. Aqui, não, vêm as pessoas que vão à igreja. Ainda mais hoje, dia de Corpus Christique tem procissão". Questionado se preferia deixar o posto para ver a Tocha passar, ele negou categoricamente. "Sou muito devoto, prefiro ficar aqui. Mas não deu para esconder: a cada chegada de polícia ou ambulância as atenções do ambulante voltavam para a rua. "Se ela (a Tocha) passar por aqui eu quero ver, né? Só não corro atrás", explicou.

