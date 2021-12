Vela-Masculina: Scheidt e Prada ficam com o bronze

Os brasileiros Robert Scheidt e Bruno Prada conquistaram a medalha de bronze na classe star nos Jogos Olímpicos de Londres. Na última regata da competição, a "medal race" -que vale pontuação dobrada-, os velejadores ficaram na sétima colocação.

Assim, Scheidt e Prada tiveram 40 pontos perdidos, enquanto os britânicos Iain Percy e Andrew Simpson, que chegaram como favoritos, ficaram com a medalha de prata. Na regata decisiva, os britânicos terminaram na oitava colocação e encerraram a competição com 40 pontos perdidos.

Azarões, os suecos Fredrik Loof e Max Salminen ficaram com a medalha de ouro. Eles venceram a última etapa e terminaram com 32 pontos perdidos.

Com o bronze na classe star, o Brasil já tem sete medalhas em Londres. No judô, foram quatro: ouro com Sarah Menezes, bronze com Felipe Kitadai, bronze com Mayra Aguiar, e bronze com Rafael Silva.

As outras duas medalhas foram conquistadas na natação: prata com Thiago Pereira nos 400 m medley e bronze com Cesar Cielo. Com a medalha, o paulista de 39 anos é o único brasileiro a ganhar medalha em cinco edições de Olimpíada.



Ele igualou o número de pódios de Torben Grael, que era o maior medalhista do país. Além do bronze em Londres, Scheidt tinha conquistado a prata em Pequim também na classe star. Ele tem ainda dois ouros, em Atlanta-1996 e Atenas-2004, e prata em Sydney-2000, na classe laser.

