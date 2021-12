Vela: Dupla brasileira se recupera e briga pelo bronze

As velejadoras Fernanda Oliveira e Ana Barbachan vão brigar pelo bronze da classe 470. Elas se se classificaram para a "medal race" - regata com as 10 melhores duplas e com pontuação dobrada. As brasileiras conquistaram um quarto e um quinto lugares nesta quarta-feira, 8, e diminuíram a diferença para chegarem ao pódio.

Elas estão em quinto lugar na classificação geral, nove pontos atrás das holandesas Lobke Berkhout e Lisa Westerhof, atualmente em terceiro. A vantagem das europeias era de 25 pontos antes das regatas desta quarta. A liderança é das neozelandesas Jo Aleh e Olivia Powrie e o Brasil não pode mais alcançar o ouro ou a prata.

A dupla brasileira tem como meta em Londres conseguir uma medalha. Fazendo dupla com Isabel Swan, Fernando Oliveira conquistou o bronze na mesma classe em Pequim, única medalha da história da vela feminina do país. Na ocasião elas venceram a medal race. A regata decisiva acontece na sexta-feira, 10, a partir das 9h (horário de Brasília).

