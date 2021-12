Vela: dupla brasileira fica na vice-liderança da classe star

Após um dia ruim na vela, a dupla brasileira formada por Robert Scheidt e Bruno Prada se recuperou nesta terça-feira, 31, e terminou o dia classificada na vice-liderança da classe star.

A prova é liderada pelos britânicos Ian Percy e Andrew Simpson, que têm dez pontos perdidos. Os brasileiros têm 14 pontos perdidos. A terceira posição é dos suecos Fredrik Loof e Max Salminen.

Na primeira regata do dia (a quinta da série), os brasileiros ficaram com a segunda colocação, 0s50 atrás do time britânico.

Na segunda (a sexta da série), Scheidt e Prata lideraram com 1min15s07. E os britânicos ficaram com a segunda colocação, mas a apenas 0s08 dos brasileiros.

Segunda-feira, 30, Scheidt e Prata iniciaram a classe star na liderança, mas foram mal na primeira regata (nona colocação) e tentaram se recuperar na segunda (sexta posição). Com isso fecharam o dia em quarto.

Ao todo, são dez regatas e os competidores podem descartar o pior resultado. Os dez melhores fazem a final, valendo medalha, no domingo. A próxima regata da categoria acontece na quinta-feira, 02, às 8h (horário de Brasília).

