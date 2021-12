Vela: britânicos ampliam vantagem sobre brasileiros

A dupla brasileira da classe star, Robert Scheidt e Bruno Prada, viu aumentar sua desvantagem para os britânicos Ian Percy e Andrew Simpson nas duas regatas desta quinta-feira, 02, nos Jogos Olímpicos de 2012.

A parceria da Grã-Bretanha lidera com 24 pontos perdidos, contra 31 dos brasileiros. Restam duas regatas amanhã. A prova que vale medalha acontece domingo.

Hoje, Scheidt e Prada chegaram em terceiro lugar e, em seguida, quinto. Os britânicos venceram a primeira disputa e depois ficaram na segunda posição.

Na classe RS:X feminina, Patrícia Freitas ocupa a 14ª posição, após o 13º e o 17º lugar nas regatas desta quinta. Sábado, 04, e domingo, 05, ocorrem mais quatro provas, antes da decisão de terça-feira.

Jorge Zarif é o 19º na classe finn, com 145 pontos perdidos, 102 a mais do que o terceiro colocado. Ele terminou as regatas em 14º e 21º.

adblock ativo