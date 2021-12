Vazam fotos íntimas de Bolt com estudante brasileira

O jamaicano Usain Bolt mostrou que também é rápido na paquera. Primeiro, ele beijou muito uma estrangeira na Casa da Jamaica e na boate All In, no Rio de Janeiro. Logo depois, o atleta se interessou pela brasileira Jady Duarte, que também estava na boate. Bolt, então, passou a paquerar a carioca, com quem passou a noite.

As fotos da noitada com a estudante acabaram vazando na internet. De acordo com Jady, ela enviou imagens dela na cama com o velocista para um grupo privado. "Eu só mandei para o grupo das meninas minhas amigas, Agora você vê...", explicou ela, para o jornal "Extra".

Apesar de divulgar imagens do momento íntimo, Jady não quis falar sobre o encontro: "Não foi nada demais. Foi normal". A brasileira contou que não trocou telefone com Bolt, mas eles passaram a se seguir no Instagram.

