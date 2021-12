Ugandense vence maratona; brasileiro chega em quinto

O ugandense Stephen Kiprotich conquistou neste domingo, 12, a medalha de ouro na maratona masculina, última prova do atletismo nos Jogos Olímpicos de Londres.

Kiprotich cruzou a linha de chegada, na avenida The Mall, com um tempo de 2h08min01, à frente dos quenianos Abel Kirui e Wilson Kipsang Kiprotich, que ficaram respectivamente com as medalhas de prata e bronze.

Embora não tenham conseguido um lugar no pódio, os brasileiros tiveram ótimo desempenho. Marílson Gomes dos Santos ficou em quinto, Paulo Roberto de Paula chegou em oitavo e Franck Caldeira foi o 13º.

