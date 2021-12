Triatlo: Irmãos britânicos levam ouro e bronze; Brasil fica em 36º e 44º

Foi quase uma briga de família. No final, os irmãos britânicos Alistair, 24, e Jonathan Brownlee, 22 anos, dividiram o pódio levando o ouro e o bronze, respectivamente, no trialo da Olimpíada de Londres, nesta terça-feira, 7. O espanhol Javier Gomez, 29, levou a prata.

Os brasileiros Reinaldo Colucci e Diogo Sclebin ficaram em 36º e 44º, respectivamente. Filhos de um corredor e de uma nadadora, os irmãos Brownlee começaram a treinar desde muito cedo. Alistair competia em atletismo e natação desde os seis anos, e começou a praticar triatlo aos onze. Foi ele quem introduziu o irmão mais novo ao esporte, aos dez anos.

Campeão mundial, Alistair ficou em 12º em Pequim-2008 e Jonathan faz este ano sua estreia nos Jogos Olímpicos. Mas não é a primeira vez que os dois competem juntos.

No campeonato mundial em Madri, em junho de 2011, os irmãos terminaram a prova em primeiro e segundo lugar. Alistair parou e esperou por Jonathan na reta final para que os dois cruzassem a linha de chegada juntos. De braços dados com o irmão, Alistair cruzou com apenas um pé na frente.

Hoje, o público inglês acordou cedo e encheu as ruas da cidade para torcer pelos irmãos. Na Olimpíada, os cenários do percurso da prova não poderiam ser mais londrinos: o Hyde Park, o Palácio de Buckingham e a avenida Constitution Hill, que cruza o também tradicional Green Park.

Os triatletas nadam 1,5 km na água, pedalam 43 km e correm 10 km. A prova começou no lago Serpentine (Hyde Park), depois os atletas deram sete voltas no circuito de ciclismo, quando passaram em frente a Buckingham, e terminaram com a corrida no Hyde Park. Alistair Brownlee terminou a prova em 1h45m25s.

