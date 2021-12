Três mil policiais atuarão durante jogo do Brasil na Fonte

Três mil policiais atuarão dentro e fora da Arena Fonte Nova durante o jogo do Brasil contra a Dinamarca, marcado para as 22h desta quarta-feira, 10. O planejamento de segurança para a partida foi discutido nesta manhã, na reunião do Comitê Executivo de Segurança Integrado Regional (Cesir), realizada no auditório da Capitania dos Portos da Bahia (Comércio), em Salvador.

O esquema de segurança também contará com o monitoramento das imagens das 800 câmeras do sistema metroviário, que serão acessadas pelo Centro de Operações e Inteligência da SSP. O sistema de metrô funcionará com dez trens e horário de atendimento até 1h da madrugada de quinta-feira, 11. Além desse modal, os torcedores também podem chegar à Arena através de uma das linhas especiais disponibilizadas pela Prefeitura.

