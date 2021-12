Três maratonistas brasileiros brigam por medalhas

O Brasil entra com três maratonistas neste domingo, 21, para tentar repetir - ou superar - o feito de Vanderlei Cordeiro de Lima, único medalhista brasileiro na modalidade e que, ainda por cima, foi o escolhido para acender a pira olímpica durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio-2016.

O brasiliense Marilson Gomes dos Santos e os paulistas Paulo Roberto Almeida de Paula e Solonei Rocha da Silva são os representantes brasileiros na prova olímpica mais tradicional, que fecha o último dia dos Jogos do Rio de Janeiro.

Acender a pira olímpica foi a segunda honraria que Vanderlei recebeu. A primeira foi a medalha Pierre de Coubertin - destinada a atletas com espírito olímpico excepcional - por conta do episódio que aconteceu nos metros finais da maratona de Atenas-2004, na Grécia, quando foi segurado por um fanático religioso. Ele, que liderava a prova, conseguiu se recompor e terminar em terceiro lugar.

Dos três maratonistas brasileiros, o que tem mais chances de medalha é Marilson, que chegou em quinto lugar em Londres-2012. Ele fez o melhor tempo nesse ciclo olímpico, com 2h11m0s - marca obtida em Hamburgo, na Alemanha, em abril de 2015.

Em seguida vem Paulo Roberto, com dois segundos a mais. Ele fez esse tempo em Fukuoka, no Japão, em dezembro último, e ficou na oitava posição em Londres-2012. Já Solonei, o primeiro brasileiro a garantir vaga para a Rio-2016, tem dois minutos a mais na prova que lhe deu a classificação. Ele fez o tempo em Milão, na Itália, em abril do ano passado, mas já tinha vaga por ter ficado entre os 20 primeiros no Mundial de Atletismo em Pequim-2015. Ele não disputou Londres-2012.

Expectativa de medalha

Essa é a última Olimpíada de Marilson, de 38 anos, que disse que espera encerrar a carreira com medalha. Ele confirmou que atletas africanos seguem como favoritos na modalidade, mas aponta que os brasileiros estão crescendo.

"Os quenianos e etíopes sempre são favoritos. Em Londres-2012, outros dois brasileiros ficaram entre os dez, talvez a melhor participação brasileira em maratonas. Espero que eu, Solonei e Paulo possamos fazer uma boa preparação e um de nós consiga uma medalha", disse.

Por conta da idade, ele deve terminar longe da melhor marca de sua carreira, 2h06m, mas acredita que terá chances de pódio se o dia for bem quente - o que tantos corredores criticam. No que depender do horário - a prova começa às 9h30 - o pedido será atendido.

"A gente torce para que a prova seja mais lenta. Se o clima estiver favorável fica difícil, não só para mim, mas para qualquer um que não seja queniano ou etíope. Se tiver um clima adverso, a gente pode ser que tenha um equilíbrio na prova", explicou.

