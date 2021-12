Três brasileiros são eliminados no tiro com arco

Três brasileiros competiram nesta terça-feira, 9, no Sambódromo do Rio de Janeiro nas disputas do tiro com arco, Daniel Xavier, Bernardo Oliveira e Sarah Nikitin. Os três foram eliminados, mas o Brasil volta a competir hoje, a partir das 16h15, com Marcus D'Almeida que tenta a classificação contra Jake Kaminski, dos Estados Unidos.

No feminino, ontem (8), Ane Marcelle dos Santos garantiu vaga para as oitavas de final. A disputa ocorre na quinta-feira (11) contra a britânica Naomi Folkard.

O primeiro eliminado de hoje foi Daniel Xavier. O brasileiro conseguiu boas notas e chegou a ganhar um dos sets, mas perdeu para o sul-coreano Seungyun Lee por 6 a 2. No tiro com arco, a disputa é em melhor de 5 sets, cada arqueiro tem três flechas por set e cada set vale dois pontos.

Bernardo Oliveira ganhou a primeira disputa contra o australiano Alec Potts, por 6 a 4. Mas, na segunda rodada, perdeu para o chileno Ricardo Soto por 7 a 1.

A brasileira Sarah Nikitin foi eliminada pela atleta Kang Un Ju, da Coreia do Norte, por 6 a 0.

O Brasil nunca ganhou medalha olímpica no tiro com arco.

adblock ativo