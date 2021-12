Treinamento do Bope simula um ataque com bomba em Olimpíada

A menos de uma semana da Olimpíada 2016, que trará atletas internacionais para disputarem em Salvador, a equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) ofereceu, nesta sexta-feira, 29, treinamento durante simulação com explosivos na sede da instituição em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador (RMS).

A finalidade foi colocar em prática os conhecimentos passados aos alunos do curso de primeiras respostas em ocorrências com bombas e explosivos, simulando casos em que a companhia antibombas do Bope tem sido mais acionada.

Em frente à sede do comando, o capitão Érico Carvalho reproduziu uma situação de assalto a caixa eletrônico e mostrou a função de um robô utilizado na aproximação de artefato, que usa uma câmera para ajudar o explosivista a identificar detalhes de ameaça.

Durante um ano e meio de atuação, o Bope já registrou 65 ocorrências contra instituições financeiras envolvendo explosivos. Capitão Érico Carvalho informou que o batalhão já fez algumas ações para garantir a segurança de atletas, do público e do estado. "Já foram realizadas varreduras nos hotéis em 20 cômodos, centros de treinamento - Pituaçu, Praia do Forte - e em três veículos da delegação".

Especialista em explosivos, com formação na Colômbia e nos EUA, o capitão explicou algumas análises feitas: "Realizamos estudos de casos e análise do cenário para dispormos de nosso efetivo de forma estratégica, em áreas para atender a demandas no local dos jogos, nas áreas da capital, região metropolitana e interior".

Ainda serão vistoriados 400 cômodos, 60 veículos de delegação, além de uma varredura minuciosa antibombas e ameaças químico, biológica, radiológica e nuclear (QBRN) na Arena Fonte Nova, no próximo dia 1º.

Segurança

O treinamento foi oferecido, também, para policiais da Rondesp, Departamento de Polícia Técnica (DPT) e agentes de segurança da Casa Militar do governador, com o objetivo de localizar e identificar explosivos, além de orientar sobre procedimentos seguros no primeiro contato com ocorrências envolvendo explosivos.

Para o perito técnico João Paixão, do DPT, o treinamento ajuda na atuação durante o evento esportivo em Salvador. "É importante a nossa presença aqui, pois complementa o nosso conhecimento", destacou, após contar que o papel do DPT é colher amostras para identificar se existiu ou não a presença de explosivo quando da emissão de um laudo.

Quem também participou do treinamento foi o capitão Teixeira, da Casa Militar do governador. Segundo ele, o treinamento reforça a preocupação do estado com a segurança da população, principalmente quando se trata de um megaevento como os jogos olímpicos na cidade. "É extremamente importante fazer este treinamento, pois, na maioria das vezes, não são os profissionais especializados que estão no local da situação", pontuou o capitão.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou, por meio da assessoria de comunicação, que o combate ao roubo de bancos continuará sendo realizado na Bahia durante os jogos olímpicos de 2016.

Além disso, o Departamento de Combate ao Crime Organizado (Draco) e as Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipe), com o apoio da Superintendência de Inteligência da SSP, permanecerão com atividades preventivas, investigativas e repressivas contra quadrilhas que praticam esse tipo de crime.

adblock ativo