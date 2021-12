Tour da Tocha em Salvador tem rapel, capoeira e tambores

O tour da Tocha Olímpica finalmente chegou a Salvador. A Chama fez sua primeira parada na manhã desta terça-feira, 24, no Centro Histórico.

O atleta paralímpico Marcelo Collet iniciou o revezamento na capital baiana, conduzindo a tocha pelas ruas históricas do Pelourinho. Ele deixou o Largo do Pelourinho em meio a empurra-empurra da multidão que acompanhava o evento, mas comemorou: "Estou muito feliz em representar a Bahia", declarou.

Em seguida, a Tocha desceu os 72 metros do Elevador Lacerda de rapel. A descida entre Cidades Alta e Baixa foi rápida e tranquila.

O Olodum ecoou os tambores para recepcionar o símbolo dos Jogos Olímpicos. Também houve show da Banda Didá e roda de capoeira.

O primeiro trecho do tour terminou no Bonfim e o último condutor a carregar a Chama foi Allan do Carmo, atleta das Maratonas Aquáticas. Ele foi o encarregado de subir a tortuosa ladeira que leva até a Igreja do Senhor do Bonfim.

Trajeto

O segundo trecho, que contempla a orla de Salvador, começa a partir das 14h e é o que menos tem atrativos musicais. Apenas no Jardim de Alah, na Avenida Otávio Mangabeira, estão previstos shows da Banda Quabales e Minitrio Garampiola. Nesse trecho a nadadora paralímpica Verônica Mauadie Almeida será uma das condutoras, junto com a boxeadora Erica Matos.

