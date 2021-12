Toldo perde e está fora da semifinal no florete

Após bela escalada nas provas de florete individual masculino, o brasileiro Guilherme Toldo perdeu as quartas de final para o italiano Daniele Garozzo e está fora da disputa nessa modalidade.

O brasileiro ganhou três provas neste domingo, 7, passando pela primeira e segunda fases e pelas oitavas de final de manhã, mas não conseguiu passar pelo italiano, que foi muito superior desde o início do jogo.

Garozzo encerrou a competição ainda no primeiro tempo, por 15 a oito e segue para a semifinal em busca do ouro olímpico. Mais cedo, Toldo chegou a vencer o atual campeão do mundo, Yuki Ota, e atingiu um dos melhores desempenhos de esgremistas brasileiros em olimpíadas.

Ele se emocionou ao final e recebeu o apoio da torcida pelo belo desempenho.

