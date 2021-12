Tocha percorre 4 cidades de Pernambuco antes de retorno à BA

A Tocha Olímpica deu prosseguimento ao seu 25º dia de viagem pelo Brasil saindo de Lagoa Grande, em Pernambuco, nesta sexta-feira, 27. Para receber o símbolo dos Jogos do Rio de Janeiro, a entrada da cidade foi decorada com aros Olímpicos.

O comboio que conduziu a chama percorreu a praça dos Estudantes até Avenida Nilo Coelho. Os condutores também passaram pela avenida da Uva e do Vinho (Lagoa Grande é conhecida como a 'capital do nordeste' do fruto e da bebida) onde foram expostos diferentes tipos de uvas.

Um musical de sanfona, apresentação de dança do reisado, além da presença de vaqueiros, que desfilaram no município, animaram a festa do início ao fim do roteiro de revezamento.

Santa Maria da Boa Vista, a cerca de 600 km de Recife, foi o segundo destino da Chama Olímpica. Duas gigantes esculturas da Tocha deram as boas vindas no pórtico de entrada da cidade.

O destino seguinte foi Orocó, onde muito calor esquentou ainda mais o clima de euforia dos moradores da região. No início da tarde, a tocha seguiu para Cabrobró, última cidade pernambucana a receber o revezamento.

Ainda nesta sexta, a chama volta para a Bahia numa breve parada em Paulo Afonso, antes de desembarcar em Sergipe

