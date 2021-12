Tocha passará por quatro cidades no 1º dia na Bahia

Vinda do Espírito Santo, a Tocha Olímpica desembarca nesta quinta-feira, 19, na cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Em seu primeiro dia no estado, o símbolo dos Jogos segue para Porto Seguro, passando por Itamaraju e Santa Cruz Cabrália.

Para o primeiro dia de revezamento na Bahia, serão 93 condutores e quase 500 quilômetros de percurso. As quatro cidades organizaram eventos, que começam já às 8h, com a saída da Tocha.

Em Teixeira de Freitas, cerca de 200 crianças da orquestra Orquestrando o Futuro se apresentam no estádio municipal. O projeto é formado por alunos da rede pública com idade entre 5 e 17 anos.

Como preparação para a chegada da Tocha Olímpica, a cidade organizou os "Jogos Olímpicos Municipais". Segundo o prefeito, João Bosco, o intuito era promover a participação de Teixeira de Freitas no roteiro e, também, estimular a prática de esporte.

"O grande objetivo desses nossos jogos, além de colocar os atletas no clima olímpico para recepcionar a Tocha, serviu para descobrir novos talentos esportivos", disse.

Seguindo viagem

A chegada da Tocha em Itamaraju está prevista para o fim da manhã - aproximadamente 11h, na Praça da Independência. Na cidade, haverá a apresentação de um balé nas escadarias da igreja; danças da tradição indígena Pataxó, com 49 índios da aldeia Trevo do Parque; bandas marciais, compostas por alunos das escolas municipais e estaduais; e um grupo de capoeira.

De lá, a Chama Olímpica segue para Santa Cruz Cabrália, cidade que abrigou a seleção alemã na Copa do Mundo de 2014. A Tocha será acesa na Praia da Coroa Vermelha, onde foi celebrada a primeira missa do Brasil. De ferry boat, ela vai a Arraial D´Ajuda para uma visita-relâmpago, que começa na Praça São Pedro e termina na Igreja Matriz Nossa Senhora D´Ajuda.

Porto Seguro é o último destino da Tocha Olímpica no primeiro dia na Bahia. A expectativa é que o símbolo chegue a partir das 19h25 na cidade. Na rota estão ruas de casas tombadas, a Praça do Descobrimento e a Praça do Skate.

A pira de celebração será acesa às 20h30, na Passarela do Descobrimento, onde haverá apresentações de caratê, taekwondo e capoeira, além de atrações musicais.

#ATardeNoTourDaTocha

A equipe de A TARDE está viajando junto com a Tocha Olímpica. A partir desta quinta, o repórter Vitor Villar e o fotógrafo Raul Spinassé farão a cobertura de todas as cidades por onde a chama vai passar até Salvador, de onde a repórter Juliana Lisboa e a fotógrafa Margarida Neide viajam até Paulo Afonso, última parada da Chama na Bahia.

Para acompanhar as notícias em tempo real pelas redes sociais, basta buscar a hashtag #ATardeNoTourDaTocha no Instagram e no Twitter.

A viagem de A TARDE é uma parceria com a Nissan, patrocinadora oficial da Rio-2016 e do revezamento da tocha. Dentre outras coisas, a montadora cedeu apoio logístico e um Versa 1.6 SL Unique para o trajeto.

