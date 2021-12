Tocha passa por Riachão do Jacuípe conduzida por maratonista

A Tocha Olímpica segue mais um dia de tour pelos municípios baianos. No começo da tarde desta quarta-feira, 25, após passar por Feira de Santana, ela foi para Riachão do Jacuípe, a 191 km de Salvador. Mesmo com o tempo chuvoso, a população recepcionou o símbolo olímpico com muitos fogos e muita animação.

Um dos condutores da Tocha na cidade foi o maratonista Fredison Costa, penta campeão da Maratona da Disney, no Estados Unidos.



Moradores e estudantes da cidade pararam para contemplar o revezamento do símbolo dos Jogos do Rio de Janeiro. Teve desfile de fanfarras e grupos folclóricos.

<GALERIA ID=20596/>

A Tocha ainda vai para Capim Grosso e Senhor do Bonfim nesta quarta.

