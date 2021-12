Tocha Olímpica percorrerá três roteiros em Salvador

Símbolo dos Jogos do Rio 2016, a Tocha Olímpica, que chega ao Brasil na próxima terça-feira, 3, vai percorrer três roteiros em Salvador no dia 24 de maio: do Pelourinho ao Bonfim, avenida Paralela, e do Dique do Tororó ao Farol da Barra. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 29, em reunião realizada pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado (Setre).

A Tocha vai transportar a Chama Olímpica em um revezamento por mais de 300 cidades brasileiras, sendo 27 na Bahia, incluindo a capital.

As chamadas 'Cidades-Celebração', onde a tocha pernoitará na Bahia também já são conhecidas: Salvador, Porto Seguro, Vitória da Conquista, Ilhéus, Valença, Senhor do Bonfim e Paulo Afonso, que será o último município a receber a pira, no dia 27.

