Tocha Olímpica passeia pela Costa do Dendê neste domingo

Neste domingo, 22, no seu quarto dia pela Bahia, a Tocha Olímpica deixa o extremo sul baiano e passeia pela Costa do Dendê. A chama dos Jogos do Rio de Janeiro sai de Itacaré e passa pelas cidades de Camamu, Ituberá e dormirá em Valença.

Antes de dormir, porém, a Tocha passeia por Cairu, município vizinho de Valença, e aproveita para passear de barco pela praia paradisíaca de Morro de São Paulo.

A reportagem de A TARDE acompanha todo o trajeto da Tocha no estado. Para acompanhar as notícias em tempo real pelas redes sociais, basta buscar a hashtag ‪#‎ATardeNoTourDaTocha‬.

A viagem de A TARDE é uma parceria com a Nissan, patrocinadora oficial da Rio-2016 e do revezamento da tocha. Dentre outras coisas, a montadora cedeu apoio logístico e um Versa 1.6 SL Unique para o trajeto.

