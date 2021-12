Tocha olímpica passará por 26 cidades baianas

A tocha dos Jogos Olímpicos Rio 2016 passará por 26 municípios baianos no mês de maio do ano que vem. A informação foi divulgada durante o 4º Encontro de Prefeitos, em Guarajuba, no Litoral Norte do Estado, que decide o trajeto da tocha e os condutores.

No dia 19 de maio de 2016 a tocha irá desembarcar na cidade de Porto Seguro (distante a 705 Km de Salvador) e irá passar pelas seguintes cidades: Salvador, Camamu, Capim Grosso, Eunápolis, Feira de Santana, Ibicaraí, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Itamaraju, Itambé, Itapebi, Itapetinga, Itororó, Ituberá, Jaguarari, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, Riachão do Jacuípe, Santa Cruz de Cabrália, Senhor do Bonfim, Sobradinho, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista. Além destas, haverá a possibilidade do percurso ser estendido para municípios da Chapada Diamantina.

A capital baiana é a sexta cidade a receber a reunião operacional da tocha olímpica. Antes, a discussão a respeito do revezamento ocorreu nas cidades de Aracaju (SE), Goiânia (GO), Florianópolis (SC), Maceió (AL) e Vitória (ES).

No evento esteveram presentes o ministro George Hilton, representando o governador Rui Costa, o secretário do Trabalho e Esporte, Álvaro Gomes, prefeitos e outros representantes do governo federal e do estado. Atletas como o nadador e campeão mundial de maratonas aquáticas, Allan do Carmo, a boxeadora e medalhista olímpica, Adriana Araújo, a nadadora paralímpica Monica Veloso, atletas da canoagem de Ubaitaba e Itararé e lutadores baianos de boxe também marcaram presença.

A tocha irá percorrer por 300 cidades de todos os estados do Brasil, em um período de 100 dias, percorrendo cerca de 20 mil quilômetros, passando por um total de 12 mil condutores.

O evento da rota é realizado em uma parceria dos governos municipais, estaduais e federal, além do Comitê Rio 2016.

adblock ativo