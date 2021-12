Tocha Olímpica já está em Vitória da Conquista

O tour do símbolo máximo dos Jogos do Rio segue a jornada rumo à capital baiana. No início da noite desta sexta-feira, 20, a Tocha Olímpica chegou na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, onde 'dorme' após o segundo dia de revezamento.

A Tocha inciou o percurso em Conquista, por volta das 17h45, na Av. Juracy Magalhães. O primeiro condutor foi o ex-jogador Piolho, que atuou na dupla Ba-Vi. A Tocha de Piolho apagou pouco antes dele sair correndo, mas foi logo trocada. O trajeto foi finalizado no Centro Cultural Glauber Rocha.

Nesta manhã, a Chama Olímpica saiu de Porto Seguro, onde amanheceu o dia, e, depois, seguiu para começar o revezamento em Eunápolis. À tarde, o símbolo passou por Itapetinga. A população acompanhou o trajeto com muita aclamação quando o motorista Deivid Ribeiro, de 28 anos, vindo da cidade de Palmares, carregou a Tocha em cima de um jegue.

O revezamento teve fim no Centro Cultural Glauber Rocha, onde o corredor Gerais, como é conhecido pela comunidade, conduziu a Tocha até um palco montado. No local haviam projeções com imagens dos filmes do cineasta, filho da terra.

Neste sábado, 21, o símbolo olímpico segue para as cidades de Itambé, Floresta Azul, Ibicaraí, Itabuna e Ilhéus.

'Cidades Celebração'

A Chama Olímpica ficará na Bahia até 27 de maio. Sua última passagem será por Paulo Afonso, região norte, próxima à divisa com Alagoas. O tour chegará a capital Salvador no dia 24 e irá embora no dia seguinte, rumo a Feira de Santana.

A Tocha ainda visitará 21 cidades baianas: Itambé, Floresta Azul, Ibicaraí, Itabuna e Ilhéus (21); Itacaré, Camamu, Ituberá, Cairu e Valença (22); Lençóis (23); Salvador (24); Feira de Santana, Riachão do Jacuípe, Capim Grosso e Senhor do Bonfim (25); Jaguarari, Juazeiro e Sobradinho (26); e Paulo Afonso (27).

As chamadas 'Cidades Celebração', onde a chama pernoitará e haverá festas, são Ilhéus, Valença, Salvador, Senhor do Bonfim e Paulo Afonso.

