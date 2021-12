Tocha olímpica inicia sua estadia de um ano no Brasil

A um ano da Rio-2016, a tocha olímpica - símbolo da competição - chegou nesta segunda-feira, 3, a São Paulo. A data da cerimônia de abertura oficial da Olimpíada é 5 de agosto, mas no dia 3 já haverá competições no país. E, em Salvador, a festa também começa mais cedo: daqui a exatamente um ano, a Fonte Nova receberá sua primeira partida de futebol pelos Jogos.

A partir de maio do ano que vem, a tocha percorrerá, ao todo, 20 mil km ao longo de 300 municípios brasileiros, num revezamento de 12 mil condutores, que serão definidos em fevereiro. O processo de seleção, que começa nesta terça, 4, e termina em outubro, acontece através da indicação no site www.bradesco.com.br/tocha.

Segundo o diretor de marketing do Bradesco, que patrocina o evento, Jorge Nasser, podem ser indicadas pessoas que estejam de acordo com os valores olímpicos de amizade, respeito e excelência.

"As pessoas não podem indicar a si próprias, mas sim alguém que tenha uma história ligada ao esporte, ou de superação, ou então à melhoria da sua comunidade. Queremos mostrar que é possível investir no esporte para gerar o legado", disse.

Salvador, Vitória da Conquista, Valença, Senhor do Bonfim, Porto Seguro, Paulo Afonso e Ilhéus são as sete cidades baianas por onde a tocha desfilará. As datas ainda não foram anunciadas.

Expectativas

Na cerimônia de lançamento do percurso da tocha, no centro de alto rendimento do Bradesco, em Osasco (SP), medalhistas do Pan-2015 vislumbraram a possibilidade de conduzir a chama olímpica.

Vitor Benite, armador da seleção de basquete que conquistou o ouro em Toronto, acredita que merece a indicação. "Não só pelo trabalho em quadra, pela medalha, pelo esporte em si. Por toda essa história de superação, e de resgatar a confiança brasileira no basquete daqui. A tocha é o símbolo máximo da Olimpíada, e poder carregá-la seria uma honra", candidatou-se.

A judoca Maria Suelen Altheman, medalhista de bronze no Pan, concorda: "É minha segunda Olimpíada, e a tocha simboliza esse sonho sendo realizado. Carregar seria um sonho realizado duas vezes".

Data marcante

O dia 3 de agosto não foi escolhido à toa para o anúncio. Nesta data, em 1936, ocorreu o primeiro revezamento da história dos Jogos modernos, em Berlim. Em 1920, na Antuérpia (Bélgica), veio a primeira medalha de ouro do Brasil, conquistada por Guilherme Paraense no tiro.

Bradesco, Nissan e Coca-Cola são patrocinadores oficiais da delegação brasileira.

*A repórter viajou a convite da organização do evento

adblock ativo