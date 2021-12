Tocha Olímpica encerra 1º dia de revezamento em Porto Seguro

A Tocha Olímpica, que iniciou seu percurso pela Bahia no extremo sul, nesta quinta-feira, 19, chegou no início da noite em Porto Seguro, seu último destino no primeiro dia no estado.

Na cidade, a Chama Olímpica foi levada por 33 condutores e, por volta das 20h30, chegou na Passarela do Descobrimento, onde a pira de celebração foi acesa. Em seguida, seriam realizadas apresentações de caratê, taekwondo e capoeira, além de atrações musicais.

Antes, a chama dos Jogos do Rio passou em Santa Cruz Cabrália, como uma grande festa. A chegada no centro histórico da cidade estava marcada para as 15h30, mas houve atraso de 2h30.

O primeiro condutor em Cabrália foi Sidrach Carvalho Neto, historiador do município e neto do primeiro prefeito da cidade. A passagem da Tocha acabou nas mãos dos índios da etnia pataxó, Luena Ferreira e Aelson Fernandes, que residem na região.

Às 19h, o símbolo seguiu rumo a Porto Seguro. Um comboio acompanhou a Tocha pela BR-367, via principal de Cabrália.

Mais cedo, a Tocha havia passado pela cidade de Itamaraju e por Arraial D'Ajuda, povoado vizinho a Porto Seguro. Nesta sexta, 20, o símbolo olímpico segue para Eunápolis, Itapetinga e Vitória da Conquista.

Grande festa popular

A Tocha "desembarcou" em solo baiano na manhã desta quinta, 19. Vinda do Espírito Santo, a Chama Olímpica fez a primeira parada na Bahia na cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul.

O principal símbolo dos Jogos Olímpicos chegou no município por volta das 9h45 e foi recebida por música clássica dos jovens do Orquestrando Futuros, projeto social da cidade.

A Tocha deixou Teixeira de Freitas por volta das 11h e passou por Itamaraju por volta das 12h30. Em Teixeira, foram 32 condutores por cerca de 1h30. A passagem por Itamaraju durou menos de uma hora.

