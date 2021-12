Tocha Olímpica conclui tour em Salvador

O som dos tambores do bloco Apaches, todos com um cocar 'flamejante', acendeu a expectativa de quem acompanhou o terceiro e último trecho do Tour da Tocha em Salvador, no início da noite desta terça-feira, 24.

No Dique do Tororó, a Chama Olímpica 'pegou carona' de remo com o atleta e remador paralímpico Renê Pereira, que conduziu o fogo durante uma travessia pelas águas calmas da localidade.

A Tocha seguiu seu trajeto pela praça Mangabeira, avenida Centenário, rua Airosa Galvão, Morro do Cristo, avenida Oceânica e Farol da Barra - último ponto do roteiro de revezamento.

No Farol da Barra, a pira olímpica foi acesa pelo cantor Thiaguinho, que se uniu a Daniela Mercury, Jammil e Jota Quest para a festa de encerramento após o Tour da Tocha na cidade.

Festa no centro e na orla

O símbolo máximo dos Jogos do Rio chegou à capital baiana na manhã desta terça, onde teve início a primeira parte do percurso. O atleta paralímpico da natação, Marcelo Collet, começou o revezamento, conduzindo a tocha pelas ruas históricas do Pelourinho. "Represento a luta de todos os esportistas brasileiros", afirmou Collet, emocionado.

Depois de sair do Largo do Pelourinho ao som do batuque do Olodum, a Chama Olímpica passou pelo Terreiro de Jesus e ainda desceu o Elevador Lacerda de rapel, terminando na Igreja do Senhor do Bonfim, onde o toque mágico do afoxé Filhos de Gandhy marcou a sua passagem.

No segundo trecho, que contemplou a orla de Salvador, a nadadora paralímpica Verônica Mauadie Almeida, de cadeira de rodas, foi a primeira a conduzir a Tocha. Logo depois, a garota Ana foi a 100ª pessoa a carregar o objeto, que representa a paz, a união e a amizade.

Na quarta, 25, a Tocha Olímpica passa pelas cidades de Feira de Santana, Riachão do Jacuípe, Capim Grosso e Senhor do Bonfim. Na quinta, 26, ela estará em Jaguarari, Juazeiro e Sobradinho.

