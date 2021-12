Tocha Olímpica chega na terça à capital baiana

O revezamento da Tocha Olímpica chega à capital baiana na próxima terça-feira, 24, e contará com esquema especial de trânsito e transporte. O símbolo nacional dos jogos será conduzido por 153 pessoas, 35 km, em vários pontos da cidade com 12 horas de revezamento.

O Plano de Mobilidade para o Revezamento da Tocha foi apresentado na manhã deste sábado, 21, em coletiva realizada pela Prefeitura e o Comitê Rio 2016. A desembargadora Luislinda Valois está entre os condutores da Tocha: "A expectativa é grande. Estou muito feliz".

As alterações no trânsito serão tanto para o revezamento quanto para os shows na Praça da Celebração, no Farol da Barra e atingem, em horários distintos, áreas do Centro, Comércio, Cidade Baixa, Avenida Paralela, Avenida Octávio Mangabeira, entre Piatã e Pituba, Dique do Tororó, Centenário e Barra.

Operação

Haverá interdição progressiva do tráfego de veículos em três trechos - Histórico, Litorâneo e Celebração - que compõem a rota prevista. Ao longo do percurso, o estacionamento ficará proibido até a passagem da Tocha, principalmente em trechos de ruas mais estreitas, como na Cidade Baixa.

O trecho Histórico provocará interdição a partir das 9h30 de terça-feira, do Pelourinho ao Largo do Bonfim. No segundo trecho, o Litorâneo, o bloqueio progressivo será a partir de 13h30, da avenida Luiz Viana Filho (Paralela) ao bairro da Pituba. Já no terceiro trecho, o Celebração, o trânsito será interditado a partir das 17h30, do Dique do Tororó ao Farol da Barra.

Por conta da realização de shows na Praça da Celebração, no Farol da Barra, será proibido estacionar de 5h de terça às 2h do dia seguinte na Rua Marquês de Caravelas, entre a avenida Oceânica, do Farol da Barra e a avenida Almirante Marquês de Leão; e na Rua Airosa Galvão.

A circulação de veículos e estacionamento serão proibidos também na avenida Sete de Setembro, entre a rua Afonso Celso e o Largo do Farol; e na avenida Oceânica, do Farol da Barra até a Rua José Sátiro de Oliveira.

Agentes de trânsito irão à frente do comboio. Serão utilizados 250 homens e 44 viaturas na operação, além de placas específicas de sinalização indicando os pontos onde não será permitido estacionar e a direção dos trechos percorridos.

"Todo o plano foi construído com o objetivo de trazer o menor transtorno à cidade. Serão bloqueios progressivos e nenhum trecho será interditado por mais de 30 minutos", disse o superintendente da Transalvador, Fabrízio Müller. As vias serão liberadas 15 minutos após a passagem da Tocha.

Para o festejo no Farol da Barra haverá esquema especial de transporte. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vai prolongar o horário final de atendimento de 52 linhas e disponibilizar seis veículos extras da frota reguladora, que estarão disponíveis das 20h até 1h, na Estação da Lapa. Na rua Afonso Celso o tráfego será interditado a partir das 19h e, por isso, as linhas que operam no local sofrerão mudanças de itinerário.

O titular do escritório Salvador Cidade Global e do Comitê Municipal dos Jogos Rio 2016, Jorge Khoury destacou a importância do evento para Salvador. "A passagem vai dar uma visão mundial para a cidade e nos pontos onde percorrer vai destacar a cultura da nossa terra", disse.

