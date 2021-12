Depois de sair do Largo do Pelourinho pelas mãos do nadador paralímpico Marcelo Collet e ao som do batuque do Olodum, a Tocha Olímpica passou pelo Terreiro de Jesus e ainda desceu o Elevador Lacerda de rapel, terminando na Igreja do Senhor do Bonfim.

Na primeira parte do percurso, ainda no Pelourinho, manifestantes contrários ao governo em exercício protestaram com gritos de "Fora Temer" e "golpistas", e se instalaram na frente da Prefeitura de Salvador.

Houve confusão e empurra-empurra entre seguranças, organizadores e jornalistas na frente do Elevador Lacerda - muitos repórteres ficaram impedidos de descer no elevador antes do comboio da organização da Rio-2016, que levava a Tocha.

Juliana Lisboa

Tocha faz rapel no Elevador e sobe Colina Sagrada

Um dos momentos mais marcantes desse primeiro trecho foi a subida na Colina Sagrada, no Bonfim. Antes da ladeira, moradores usavam varandas e janelas como camarotes para acompanhar o revezamento.

O maratonista aquático Allan do Carmo recebeu a Tocha Olímpica na subida da ladeira e conduziu o símbolo até a Igreja do Senhor do Bonfim. Na frente da igreja, emocionado, ele dançou ao som dos Filhos de Gandhy e foi aplaudido pela multidão que acompanhava o revezamento.

A família do maratonista aquático estava lá, devidamente 'fardada' com blusa comemorativa. O pai do atleta, Walmir Mamed do Carmo, disse que é a primeira conquista dele na Olimpíada."Tenho muito orgulho do meu filho, é muita alegria que eu sinto. Ele é abençoado, porque deram a ele esse trecho sendo que não foi ele quem pediu. E ele é muito devoto", explicou. "Faremos uma nova camisa, dessa vez com as fitas do Senhor do Bonfim. E tenho certeza que esse é um prenúncio de medalha olímpica", projetou.

<GALERIA ID=20595/>



Outros roteiros em Salvador

O segundo trecho, que contempla a orla de Salvador, deve começar às 14h e é o que menos tem atrativos musicais. Apenas no Jardim de Alah, na Avenida Otávio Mangabeira, estão previstos shows da Banda Quabales e Minitrio Garampiola. Nesse trecho a nadadora paralímpica Verônica Mauadie Almeida será uma das condutoras, junto com a boxeadora Erica Matos.



adblock ativo