Tocha faz homenagem a Salvador

Foi um passeio de um dia só, mas bem que a Tocha Olímpica pode dizer que conheceu Salvador direitinho nesta terça-freira, 24. Nas pouco mais de 24 horas que passou na cidade, o símbolo dos Jogos do Rio de Janeiro marcou presença em alguns dos principais pontos da capital baiana. Percorreu o Centro Histórico, a orla e diversos cartões postais, como o Farol da Barra.

Além disso, foi conduzida por pessoas que agregam valor à cultura de Salvador - como a cantora Daniela Mercury - e homenageou características culturais da cidade, como o sincretismo religioso. Um exemplo simbólico foi o maratonista aquático Allan do Carmo, uma das principais chances de medalha do Brasil, levar a Tocha até o alto da Colina Sagrada, no Bonfim. O próprio pai do atleta, Walmir Mamed do Carmo - que marcou presença no trajeto com direito a blusa customizada -, fez essa referência.

"Meu filho é abençoado. Nem foi ele quem escolheu esse trajeto, foi o Comitê (Rio-2016) que decidiu. Ele é muito devoto, a gente vai até lançar uma nova camisa dele, verde com as fitinhas do Senhor do Bonfim", disse.

E acrescentou que essa bênção será estendida aos próprios Jogos Olímpicos. "Vai ter medalha olímpica, com certeza. Meu filho me dá muito orgulho, muita alegria", finalizou, emocionado.

A fé também marcou outro trecho do revezamento. No final da tarde, o remador paralímpico Renê Pereira levou a Tocha Olímpica para um passeio ao redor dos orixás do Dique do Tororó. E foi bem na frente deles que passou a chama para a também remadora Marilene Barbosa.

Cantor Tiaguinho carrega Tocha perto do Farol da Barra, momentos antes de acender a Pira onde a chama passou a noite

Representatividade

Ainda no Dique, uma coisa chamou atenção: muitos dos populares que aguardavam o acendimento da chama eram atletas do remo ou admiradores do esporte. Alguns até mesmo vestiam camisas ou bonés do São Salvador, clube de remo da cidade do qual Renê e Marilene fazem parte. Isso deixou claro que, para muitos, a passagem da Tocha trazia alguma notoriedade para esportes que normalmente não recebem tanta atenção da mídia e do grande público.

Mas se tem um esporte que foi homenageado em Salvador, foi o boxe. Ao todo, foram quatro condutores ligados à nobre arte: o treinador Luiz Dórea, o medalhista olímpico Esquiva Falcão, o campeão mundial Acelino 'Popó' Freitas e a pugilista Erica Matos.

Emocionado com a participação indireta na Rio-2016, Dórea, que já tem três pupiloc classificados para os Jogos - entre eles Robson - sentiu-se homenageado. "Eu fui atleta olímpico, fui treinador da seleção brasileira por oito anos, minha base toda é olímpica. Essa é uma forma de participar oficialmente dessa Olimpíada, já que vou acompanhar como torcedor. E não deixa de ser uma forma de reconhecimento pela minha trajetória na Bahia. E o nosso boxe é um dos melhores do mundo", garantiu.

<GALERIA ID=20595/>

#‎ATardeNoTourDaTocha

A reportagem de A TARDE segue todo o trajeto da Tocha no estado. Para acompanhar as notícias em tempo real pelas redes sociais, basta buscar a hashtag ‪#‎ATardeNoTourDaTocha‬.

Tweets por el @julianalisboa.

adblock ativo