Tocha chega à Bahia nesta quinta; A TARDE seguirá os passos

A TARDE inicia nesta quarta-feira, 18, uma verdadeira aventura na cobertura da passagem da Tocha da Rio-2016 pela Bahia. Serão 11 dias com o pé na estrada, passeando com a Chama Olímpica por 28 municípios, cruzando o estado de sul a norte, com início na quinta, 19, em Teixeira de Freitas, a 526 km de Salvador.

"É uma oportunidade singular de rodar a Bahia e de ver como a população vai receber a Chama Olímpica. São muitas histórias e paisagens diferentes a serem retratadas, com as cidades e as pessoas em clima de festa, às vésperas do maior evento esportivo do mundo. É um prato cheio para boas reportagens e tenho certeza que traremos diariamente o melhor da passagem da Tocha da Rio-2016 por aqui", afirma Luiz Teles, editor-coordenador de esportes do A TARDE.

O Revezamento da Tocha passará por 28 cidades na Bahia, na seguinte ordem: Teixeira de Freitas, Itamaraju, Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro (dia 19); Eunápolis, Itapetinga e Vitória da Conquista (20); Itambé, Floresta Azul, Ibicaraí, Itabuna e Ilhéus (21); Itacaré, Camamu, Ituberá, Cairu e Valença (22); Lençóis (23); Salvador (24); Feira de Santana, Riachão do Jacuípe, Capim Grosso e Senhor do Bonfim (25); Jaguarari, Juazeiro e Sobradinho (26); e Paulo Afonso (27).

As chamadas 'Cidades Celebração', onde a chama pernoitará e haverá festas, são Porto Seguro, Vitória da Conquista, Ilhéus, Valença, Salvador, Senhor do Bonfim e Paulo Afonso.

Quatro profissionais do jornal foram escalados para o evento. Na primeira etapa, de Teixeira de Freitas a Salvador , viajam o repórter Vitor Villar e o fotógrafo Raul Spinassé. Da capital até Paulo Afonso, as matérias ficarão por conta de Juliana Lisboa e as imagens a cargo de Margarida Neide.

"Por mais que já tenhamos feito cobertura parecidas, com muitas viagens de uma só vez, o que faz toda a diferença é o assunto: a Tocha da Rio-2016, um momento único", comenta Margarida. "É também uma maneira de a gente se sentir parte do evento", complementa Raul.

A cobertura terá matérias diárias para o jornal impresso e para o portal, onde haverá também uma galeria de imagens. Nossos repórteres trarão notícias em tempo real por meio das redes sociais do A TARDE, como Twitter, Facebook e Instagram (com a hashtag #atardenotourdatocha). Além disso, por meio de um videolog, eles farão uma espécie de avaliação das nossas rodovias para o blog A TARDE na Estrada, do Caderno Classiautos.

A viagem de A TARDE acontece em parceria com a Nissan, uma das patrocinadoras oficiais da Rio-2016 e também do revezamento da Tocha Olímpica no Brasil. Dentre outras coisas, a montadora - que aproveita o evento para lançar o crossover Kicks em todo Brasil - cedeu um Versa 1.6 SL Unique e apoio logístico para que nossa equipe possa acompanhar melhor todo o trajeto.

