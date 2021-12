Tito Sena conqusta o ouro na maratona da Paralimpíada

O Brasil ganhou neste domingo, 9, no último dia dos Jogos Paralímpicos de Londres, a sua 21ª medalha de ouro, com a vitória de Tito Sena na maratona T46.

O brasileiro correu os 42 quilômetros da prova em 2h30m40, sua melhor marca pessoal, e terminou 40 segundos à frente do espanhol Abderrahman Ait Khamouch.

"O espanhol estava tentando fugir e eu fiquei segurando. Minha perna estava pesada, mas eu sabia que não podia parar. Nos 200 metros finais eu sabia que era do Brasil esse ouro, não ia abrir mão. Fui para cima e conquistamos essa medalha de ouro para o nosso Brasil", disse Tito Sena.

O resultado mantém o Brasil no sétimo lugar do quadro geral de medalhas, com 43 medalhas: 21 de ouro, 14 de prata e oito de bronze.

