Para engajar a torcida pelos atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos do Rio, o Comitê Olímpico do Brasil lançou na noite deste domingo a música que vai embalar o Time Brasil na competição. Composição de Jair Oliveira e Simoninha, a canção é interpretada por artistas do cenário musical nacional, como Ivete Sangalo, Toni Garrido, Preta Gil, Gaby Amarantos, Ana Carolina e Thiaguinho.

Estadão Conteúdo Time Brasil ganha música para os Jogos Olímpicos do Rio

O clipe foi produzido em dezembro, no Rio de Janeiro, e reuniu atletas, como a judoca Sarah Menezes e a ginasta Flávia Saraiva, e até a mascote Ginga. A produção também mostra momentos históricos do Brasil em edições anteriores da Olimpíada.

A cerimônia de abertura dos Jogos do Rio será em 5 de agosto de 2016, enquanto o encerramento está marcado para o dia 21.

adblock ativo