Thomaz Bellucci perde para Rafael Nadal de virada

O brasileiro Thomaz Bellucci bem que tentou, fez Rafael Nadal suar, mas não conseguiu impor o que seria uma das maiores zebras do tênis olímpico no Rio. Nesta sexta-feira, 12, o número 54 do mundo até saiu na frente, mas levou a virada e caiu por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/2.

Empurrado pela torcida, Bellucci chegou a ficar bem próximo de derrotar Nadal. Com uma exibição impecável, abusou dos golpes à beira da linha e quebrou o saque do assustado espanhol em duas oportunidades para vencer o primeiro set.

Só que no segundo, Nadal acordou e largou com uma quebra de vantagem. Quando sacava para fechar, sucumbiu à ousadia de Bellucci, que arriscava golpes vencedores a cada ponto, e foi quebrado. Mas isso só atrasou sua vitória, já que também aproveitou break point no game seguinte e deixou a partida em igualdade.

A derrota no segundo set pareceu ter minado a confiança de Bellucci, que não conseguiu manter a ofensividade e o ótimo momento na parcial de desempate. Nadal aproveitou para liquidar a partida com duas quebras. Apesar disso, a torcida reconheceu o esforço do brasileiro e gritou seu nome ao fim do duelo.

Com o triunfo, Nadal segue como um dos favoritos ao título olímpico, que seria uma repetição de Pequim-2008, quando ficou com o ouro. Na semifinal, ele vai enfrentar o vencedor da partida entre o argentino Juan Martin del Potro e o espanhol Roberto Bautista Agut, que acontecerá ainda nesta sexta-feira.

Nadal ainda disputa nesta sexta-feira à noite o título de duplas masculinas no Rio. Ele atuará ao lado de seu compatriota Marc López diante dos romenos Florin Mergea e Horia Tecau.

