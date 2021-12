Thiago Pereira e mais nove farão treinamento em altitude até o fim do mês

Dos 30 nadadores convocados oficialmente para defender o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio, dez aceitaram o programa de treinos proposto pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e ficarão 20 dias treinando em altitude, em Flagstaff, no Arizona (EUA).

Localizada a mais de 2 mil metros de altitude, a Flagstaff tem um centro de treinamento para receber atletas em busca dessa preparação específica. Em fevereiro, parte da equipe do Sesi-SP foi para lá. A seleção também já passou por lá em outras oportunidades, como em 2014.

Entre os atletas que irão para Flagstaff na próxima segunda-feira estão Thiago Pereira, Guilherme Guido, Joanna Maranhão e João Gomes Júnior. O time terá ainda Tales Cerdeira, Henrique Rodrigues, Larissa Oliveira, Kaio Márcio Almeida, Marcos Macedo e Manuella Lyrio. Eles só retornam ao Brasil em 29 de maio.

O grupo será treinado por Mirco Cevales, que deverá ser um dos técnicos da seleção na Olimpíada. Atualmente no Pinheiros, ele vem trabalhando com João Gomes Junior (segundo do ranking mundial dos 100m peito) e Larissa Oliveira (recordista sul-americana dos 100m livre e dos 200m livre).

adblock ativo