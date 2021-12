Terezinha lidera pódio brasileiro nos 100m classe T11

As velocistas Terezinha Guilhermina, Jerusa Santos e Jhulia Santos formaram nesta quarta-feira um pódio completamente brasileiros nos 100 metros rasos T11 dos Jogos Paralímpicos de Londres.

Um dia após ter ficado em último lugar na final dos 400 metros rasos, classe T12, jogando-se no chão em solidariedade ao seu guia, que caiu durante a prova, Terezinha se recuperou da melhor maneira possível. Além de ficar com o ouro, ela estabeleceu um novo recorde mundial, com o tempo de 12s01.

"Dei o melhor de mim para ser campeã. É como um presente e um milagre conseguir esta medalha de ouro. Voltarei ao Brasil feliz e rindo. Deus sabe o quão bom é conseguir este posto", afirmou a campeã, que em Pequim havia ficado com a prata nos 100 metros.

As outras três finalistas completaram a prova praticamente juntas. Jerusa fez o tempo de 12s75 e ficou com a prata por ter sido apenas 0s01 mais rápida que Jhulia, dona do bronze, e 0s04 melhor que a chinesa Juntingxian Jia, quarta colocada.



