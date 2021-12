Tênis-Masculino: Federer bate Del Potro e está na final

Roger Federer, número 1 do mundo, está na final do torneio de tênis da Olimpíada de Londres. Após 4h26min de jogo, o suíço venu o argentino Juan Martin del Potro, número 9, por 2 sets a 1 (3/6, 7/6 e 19/17).

Como era esperado, todos os pontos foram muito acirrados, com longas trocas de bola. Del Potro apostava em bolas longas, com muita força. O suíço, que geralmente não gosta de alongar os pontos, não conseguia impor o seu jogo e perdia todos os lances quando chamava o adversário para a rede.

No primeiro set, os dois tenistas confirmaram os seus primeiros serviços. Ninguém chegava perto de ter chance de quebra. Mas, com 4/3 a seu favor, Del Potro foi mais agressivo e finalmente conseguiu a primeira chance. O argentino não a desperdiçou e abriu 5/3.

No game seguinte, Del Potro sacou com eficiência, não deixou o suíço pontuar e fechou o primeiro set em 6/3.

Com o apoio da torcida, Federer voltou mais determinado. Logo no segundo game do set, o suíço teve dois break points a seu favor, mas não conseguiu quebrar o saque do argentino.

Logo em seguida foi a vez do número um do mundo salvar um break point. Em outro longo game, Federer sofreu para confirmar o seu serviço e fazer 3/2 no set.

O set foi decidido no tie-break. Com um mini break a seu favor, Federer conseguiu belo ace, o 10º no set, e venceu por 7 a 5, empatando a partida em 1 a 1.

No terceiro e decisivo set, os tenistas confirmavam todos os seus serviços. Por ser um set longo, sem tie-break, alguém teria que conquistar uma quebra para vencer a partida.

Com 8/8 no placar, os dois tenistas fizeram bela disputa na rede e Del Potro se jogou na grama para vencer o ponto, para delírio da torcida argentina.

Após desperdiçar três break points em três games seguidos, Federer finalmente conseguiu a quebra, abrindo 10 a 9. Porém, o suíço errou muito e o argentino a devolveu imediatamente, sem deixar o adversário pontuar.

Sacando com 12/11 contra no placar, Federer errou duas bolas fáceis e o argentino abriu 0/30. Porém, o suíço se recuperou, conseguiu dois aces e confirmou o seu serviço.

Com o set empatado em 14 a 14, Federer teve três break points, mas o argentino salvou todos, com bolas longas sensacionais, no limite da quadra.

Federer voltou a ter três chances de quebra quando a partida estava empatada em 17 a 17. Desta vez, porém, o suíço aproveitou erro de Del Potro e fez 18 a 17.

No game seguinte, o argentino até salvou um match point, mas errou mais que Federer, que fechou o terceiro set por 19 a 17 e venceu a partida por 2 sets a 1.

Os dois tenistas se abraçaram na rede, foram muito aplaudidos pela torcida e deixaram a quadra chorando.

Na final, domingo, 5, Federer enfrentará o britânico Andy Murray ou o sérvio Novak Djokovic, que jogam ainda hoje.

