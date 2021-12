Tênis: dupla brasileira é derrotada e se despede de Londres

A dupla Marcelo Melo e Bruno Soares está eliminada da Olimpíada de Londres. Os brasileiros foram derrotados pelos franceses Michael Llodra e Jo-Wilfried Tsonga nas quartas de final por 2 sets a 0 (6/4 e 6/2).

Tsonga, que foi eliminado do torneio de simples nesta quinta-feira, 02, deu trabalho para os brasileiros. O francês apostou na força e sacou com muita eficiência.

O primeiro set foi bastante disputado, com ambas as duplas confirmando os serviços. No sétimo game do set, Bruno Soares cometeu dupla falta e os franceses conseguiram a quebra de saque.

Com 5/4 no placar, a dupla francesa não teve trabalho no game e fechou o primeiro set em 6/4.

Os franceses começaram o segundo set com duas quebras de saque e logo abriram 4 a 0. Melo e Soares não conseguiram se recuperar e acabaram perdendo o set por 6/2 e a partida por 2 sets a 0.

Na semifinal, a dupla da França enfrentará os espanhóis Ferrer e Lopez.

adblock ativo