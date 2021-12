Tênis de Mesa: China conquista todos os ouros em Londres

Ao vencer a final do torneio masculino por equipes nesta quarta-feira, 08, a China confirmou sua supremacia no tênis de mesa: conquistou todas as quatro medalhas de ouro disputadas em Londres. O time chinês derrotou a Coreia do Sul no torneio masculino por equipes por 3 a 0, confirmando a superioridade do país no esporte.

Os atletas chineses já haviam vencido os torneios individuais feminino e masculino, além de terem levado também a prata nos dois casos -de acordo com as regras atuais da competição, somente dois atletas de cada país podem concorrer em uma mesma categoria.

Na tarde de ontem, as chinesas levaram a medalha de ouro no feminino por equipes ao derrotar o time japonês, também por 3 a 0.

Desde a estreia do tênis de mesa em Olimpíadas, em Seul-1988, a China nunca deixou de subir ao ponto mais alto do pódio pelo menos uma vez.

A superioridade do país no esporte é tanta que um dos patrocinadores da Federação Internacional de Tênis de Mesa promove regularmente um campeonato chamado "China vs. World" (China contra o mundo).

A equipe da China de tênis de mesa deixa os Jogos com um total de 4 ouros e duas pratas. Em seguida aparecem Coreia do Sul e Japão, com uma prata. Alemanha e Cingapura ficaram com dois bronzes cada um.

