Tênis: brasileiros vencem partida mais longa dos Jogos

Os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares fizeram história nesta quarta-feira, 1, ao vencerem os tchecos Tomas Berdych e Radek Stepanek na partida de duplas mais longa de todas as edições dos Jogos Olímpicos: 4h21min de duração.

A duração da partida foi maior que a da vitória do francês Jo-Wilfried Tsonga sobre o canadense Milos Raonic, na última terça-feira, 31, em 3h57min.

A partida entre as duplas brasileira e tcheca começou na terça. Berdych e Stepanek venceram com facilidade o primeiro set -em apenas 26min, eles fecharam o set por 6/1. No segundo set os brasileiros se recuperaram e empataram a partida fechando o set por 6/4, em 44min.

A "maratona" começou no terceiro e decisivo set. Com as duas equipes sacando bem, nenhuma quebra acontecia. Quando a contagem chegou a 18/18, o jogo foi adiado por falta de luz natural, com 3h45min de partida.

A partida continuou nesta quarta. As duas duplas erravam pouco nos serviços, mas no 45º game do terceiro set, a dupla brasileira conseguiu quebrar o saque dos tchecos. Com a vantagem Marcelo Melo e Bruno Soares só precisaram confirmar seu serviço para sair de quadra com a vitória.

Agora, a dupla brasileira espera o duelo entre os indianos Leander Paes e Vishnu Vardhan e os franceses Michael Llodra e Jo-Wilfried Tsonga para saber quem serão seus adversários nas quartas de final.

