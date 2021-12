Temer recebe 60 atletas olímpicos do Brasil no Palácio do Planalto

O presidente em exercício Michel Temer recebeu nesta segunda-feira,29, no Palácio do Planalto, em Brasília, 60 atletas do Brasil que participaram dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Onze deles subiram ao pódio no Rio. Também estiveram presentes o ministro do Esporte, Leonardo Picciani, e o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Carlos Arthur Nuzman.

"Encontrei muitos jovens ao longo dos Jogos cujos sonhos passaram a ser exatamente o de participar do evento. Vocês são um exemplo não só para o Brasil, mas para a juventude brasileira no sentido de incentivá-los à prática desportiva. Hoje os senhores nos dão a honra de estar aqui no Palácio do Planalto para engrandecer o país", disse Temer.

O presidente em exercício afirmou também que os atletas olímpicos contribuíram para estimular a união no País. "Vocês deram o sentido de união e fraternidade que se espalha por todo o Brasil. Meus parabéns aos medalhistas e todos aqueles que participaram dessa disputa revelando um Brasil do tamanho que ele é", declarou.

Representando os atletas no evento, Bruno Schmidt agradeceu o apoio recebido do Ministério do Esporte, através dos programas Bolsa Atleta e Bolsa Pódio. "É maravilhoso você participar de um ciclo olímpico e ter total apoio e amparo. Ver o país se movimentando e tampando todas as lacunas para que nosso esforço seja potencializado ao máximo. Vivenciamos isso e venho para agradecer ao nosso Ministério do Esporte que fez de tudo para que possamos alcançar o nosso máximo, ao COB que não mediu esforços e meu carinho especial pelas Forças Armadas que ajudaram os atletas a não percorrerem esse caminho sozinhos", disse o medalhista de ouro no vôlei de praia, ao lado de Alison.

A delegação brasileira obteve no Rio-2016 sua melhor campanha na história dos Jogos Olímpicos. O Brasil terminou na 12ª colocação geral, dividindo a posição com a Holanda, no quadro geral de medalhas por número de pódios. Foram 19 medalhas no total, sendo sete de ouro.

