Temer é vaiado ao declarar abertos os Jogos Olímpicos

A tempestade política que assola o país teve reflexo durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio 2016 - a primeira realizada na América do Sul -, no estádio do Maracanã, na sexta-feira, 5.

O presidente interino Michel Temer acompanhou a cerimônia ao lado de 25 chefes de Estado, mas não teve seu nome anunciado no início da festa, como previsto no protocolo. E quando declarou abertos os 31º Jogos Olímpicos da Era Moderna, foi alvo de vaias do público, abafada por música e fogos pela organização.

"Após esse maravilhoso espetáculo, declaro abertos os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, disse Temer da tribuna rapidamente debaixo de fortes vaias no Maracanã.

