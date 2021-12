Talita e Larissa perdem para alemãs e vão brigar pelo bronze

Talita e Larissa perderam, na tarde desta terça-feira, 16, para as alemãs Ludwig e Walkenhorst no vôlei de praia por 2 sets a 0, parciais de 21 a 18 e 21 a 12. As brasileiras agora vão brigar pela medalha de bronze.

As brasileiras até começaram bem, mas não conseguiram defender nem bloquear a dupla alemã, que após primeiro set tenso, não encontou dificuldades para fechar o jogo em 21 a 12 no segunDo set. Com a derrota, a dupla brasileira espera para saber a dupla adversária pela disputa da medalha de bronze.

adblock ativo