Tae kwon do promete 'carnaval' no Rio e autoriza uniformes coloridos

Faltando menos de três meses para o início dos Jogos Olímpicos do Rio, a Federação Internacional de Tae Kwon Do (WTF) autorizou, nesta sexta-feira, uma mudanças nas regras da modalidade visando a Olimpíada. Na 'Cidade Maravilhosa', os atletas vão poder competir com calças coloridas. Historicamente, o uniforme do tae kwon do é inteiro branco, com os atletas sendo distinguidos apenas pela proteção de peito e capacetes, que podem ser azuis ou vermelhos.

De acordo com a entidade, a decisão, tomada durante um encontro extraordinário do Comitê Executivo, foi tomada como uma forma de promoção da modalidade, que promete fazer um "carnaval do tae kwon do" no Rio.

"A WTF quer combinar a vibração e a energia que são sinônimos da cidade brasileira anfitriã dos Jogos. Estamos especialmente confiantes que a competição de tae kwon do no Rio vai entregar mais emoção, mais ação e mais drama do que nunca", comentou o presidente da entidade, Chungwon Choue.

Outra pequena mudança aprovada pelo Conselho foi a aprovação da exposição da bandeira nacional no uniforme, algo que antes não era autorizado. A calça deve ter uma única cor, fazendo referência também à bandeira nacional.

